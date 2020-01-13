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AÖF sınav yerleri açıklandı mı 2020 AÖF sınav giriş belgesi alma

AÖF sınav yerleri açıklandı mı 2020 araştırması AÖF final sınavına girecek öğrencilerin gündeminde. AÖF final sınavı 18 – 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek. AÖF sınav giriş yerleri ve AÖF sınav giriş belgesi alma ekranının bu hafta içinde açılması bekleniyor.

Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin gündeminde AÖF final sınavı giriş yerleri ve AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı sorusu var. AÖF güz dönemi final sınavı 18-19 Ocak'ta yapılacak. Peki AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş belgesi alma ekranının bu hafta içinde açılması bekleniyor. 

AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak:  

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin resmi internet sitesinde yer alan AÖF takvimine göre; Güz Dönemi finalleri 18 – 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek. AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

AÖF’de bütünleme var mı: 

AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF sınavında hangi notlar geçiyor:

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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