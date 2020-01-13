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Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı ilk müdahaleyi Kızılayı Başkanı yaptı

Sürekli yoğun bir mesaiyle çalışan kabinenin en çalışkan bakanı Süleyman Soylu açıklama yaparken burnundan kan geldiği görüldü.. Soylu'ya ilk müdahaleyi doktor olan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık yaptı.

Kabinenin en çalışkan bakanlarından olan ve terörle mücadele bölgelerine sık sık giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yoğun bir mesaisi var.

Burnu kanadı

Bakan Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Toplantısı'nda açıklama yaparken burnundan kan geldiği görüldü. O anlar toplantıyı canlı yayınlayan televizyonların kameralarına yansıdı.

İlk müdahaleyi doktor olan Türk Kızılayı Genel Başkanı yaptı

Süleyman Soylu'ya ilk müdahaleyi doktor olan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve yanındakiler yaptı.

Rutin programına devam edecek

Bakan Soylu’nun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, rutin programına devam edeceği öğrenildi.

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