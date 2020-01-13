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Melih Gökçek'in başı dertte! Ankara Büyükşehir'de 576 milyon liralık soruşturma

Teftiş Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015'te yapılan 1.7 milyar liralık ihaleye ilişkin soruşturmasını tamamladı. Eski başkan Melih Gökçek döneminde 'belediyenin 576 milyon lira zarara uğratıldığı' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 1.7 milyar TL’ye ihale edilen ‘Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediye’ye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı’ işine yönelik olarak Teftiş Kurulu soruşturması yapıldı.

Suç duyurusu ve ek soruşturma

ABB Hukuk Müşavirliği soruşturma sonucunda kurumun 576 milyon TL’lik zarara uğratıldığı gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca ihaleyi alan şirketler hakkında da idareyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle ek soruşturma başlatıldı.

2015’te ANFA Şirketi’ne ihale etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 28 Aralık 2015’te ANFA Şirketi’ne 01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan 1 milyar 722 milyon 220 bin 502 TL bedelli “Ankara İl Sınırları İçerisinde Bulunan Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediyemize Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı” işini ihale etti.

İş yaklaşık 28 aylık bir süreye yayıldı

Buna göre 2015 yılında yapılan ihale sözleşmesinin 20 Ocak 2016 tarihinde imzalandığı belirtildi. 01 Ocak 2016 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında belirlenen iş süresine, işe 25 Ocak 2016 tarihi itibariyle başlandı. Genel Sekreterlik Makamının 02 Ocak 2018 tarihli Olur’u ile “İş Bitimi Süresi”nden itibaren 92 takvim günü ilave süre verilerek 02 Nisan 2018 tarihine kadar iş süresinin uzatıldığı, dolayısıyla işin yaklaşık 28 aylık bir süreye yayıldığı ifade edildi.

Hakediş evraklarında yükseltilerek yansıtıldı

ABB Teftiş Kurulu tarafından yapılan incelemede işin ihalesinde iş kalemi olarak 5 bin 301 pozun yer aldığı, ancak işin uygulaması esnasında bin 817 pozda çalışılmadığı belirlendi. Bununla birlikte yapılan pozlardaki belirtilen metrekarelerin (çeşitli kullanım alanlarındaki çim, çiçeklik alan, ağaçlık alan, sert zemin temizliği gibi) hakediş evraklarında yükseltilerek yansıtıldığı tespit edildi.

ABB Başkanlığı’nca yapılan teftişte alım ile ilgili 576 milyon 677 bin TL idari zarar olduğu tespit edildi.

Kurul raporunda, yaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarından çok yüksek olduğu ve fiyatı yüksek olan imalatların miktarının artırılması nedeni idare zararına neden olunduğu da vurgulandı.

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