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Beşiktaş, Sivasspor maçı biletlerini yarın satışa çıkarıyor

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında lider Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın satışa çıkarıyor.

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan ve zirvenin 7 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında lider Sivasspor'u konuk edecek.

19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelenin biletleri ise yarın satışa çıkacak. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada biletlerin yarın saat 11.00'de satışa çıkacağı açıklanırken, bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori 265TL
2. Kategori 250TL
3. Kategori 225TL
4. Kategori 215TL
5. Kategori 180TL
6. Kategori 165TL
7. Kategori 110TL
8. Kategori 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL

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