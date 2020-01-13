HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Mazluma Çatı Olalım

Lens'te 2. evre yaralanma tespit edildi

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jeremain Lens'in çekilen MR sonrasında sağ uyluk adalesinde 2. evre yaralanma tespit edildi.

Beşiktaş'ın Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçı olan Altınordu mücadelesinde bir pozisyonda topla birlikte koşarken bir anda sağ üst arka adalesini tutan Lens, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edememişti.

Bugün MR'ı çekilen Hollandalı oyuncunun sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Lens'in ortalama 15 gün sahalardan uzak kalacağı ön görülüyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nihat Özdemir'den olay sözler! Birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar
Melih Gökçek'in başı dertte! Ankara Büyükşehir'de 576 milyon liralık soruşturma
Libya ile bugün çok önemli bir gelişme olacak! Ajanslar son dakika geçti
İki yıl aradan sonra ilk kez bu rakamlara ulaştı! Borsa İstanbul 120 bin puanı aştı
Çetiner Çetin'in çarpıcı yazısı! Ankara ve Moskova Libya'ya bahar getirir mi?
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı ilk müdahaleyi Kızılayı Başkanı yaptı
ÖNCEKİ HABERLER
22. yüzyıl ne zaman yüzyıl nasıl hesaplanır kolay yolu
Rusya'da kritik toplantı! Türk heyeti Libya'daki ateşkes için Moskova'da
Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta taraflar arasında gergin bekleyiş
Göbeği kolayca eritmenin yolu bu 3 kuraldan geçiyor!
2020 Hac parası Diyanet kaç para kişi başı konaklama
Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'da Şeyma sendromu
Yorumlar