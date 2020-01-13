Lens'te 2. evre yaralanma tespit edildi

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jeremain Lens'in çekilen MR sonrasında sağ uyluk adalesinde 2. evre yaralanma tespit edildi.

Beşiktaş'ın Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçı olan Altınordu mücadelesinde bir pozisyonda topla birlikte koşarken bir anda sağ üst arka adalesini tutan Lens, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edememişti.

Bugün MR'ı çekilen Hollandalı oyuncunun sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Lens'in ortalama 15 gün sahalardan uzak kalacağı ön görülüyor.