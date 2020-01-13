Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt: Fenerbahçe'ye ne oluyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Kulüpleri ve Federasyon Çalıştayı'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Cengiz, "Bu kuralı TFF ve yayıncı kuruluş değiştirdi! Peki şunu merak ediyorum; Fenerbahçe'ye ne oluyor? Fenerbahçe'nin bu konuda ne gibi bir durumu var?" dedi.

"Fenerbahçe'ye ne oluyor?"

"Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm'' diyen Cengiz şu ifadeleri kullandı;

''Play-off sezonu incelendiğinde ilanın çok geç yapıldığı görülecektir. Oyun oynanırken yapılan kurallar değişikliği var. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Bu kuralı bana göre değiştiren TFF ve yayıncı kuruluşun talebi. Peki o dönemde bu konu hakkında benim yalan söylediğimi iddia eden rakip kulübün başkanına soruyorum, sizi neden rahatsız etti bu açıklama. Fenerbahçe'ye ne oluyor? TFF'nin oyun oynanırken kural değişikliği yapmasını neden siz savunuyorsunuz? Bunu anlamıyorum. Siz bu karara müdahil mi oldunuz? Play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz? Biz kural değişti, boynumuz kıldan ince çıkar oynarız dedik. Çıktık şampiyon da olduk.

''Edebimi bilirim, edepsizce davranamam''

Harcama limitleri için 15 Aralık'a kadar itirazların yapılması gerektiği açıklandı. Hepimiz verdik. 28 Aralık'ta da TFF kulüplerin durumunu tespit etti, bitti. Bundan sonra siz bir şey diyemezsiniz. Galatasaray'ın açığa düşeceğini zannedenler oldu. Her yerde bu konuşuldu. Galatasaray, Falcao'yu aldı diye her yerde konuşmalar yapıldı. Galatasaray bütün limitleri aştı denildi ama olayın öyle olmadığı görüldü. Benim 500 milyon harcama limitim var. Lafla şeffaflık olmaz. Futbolcu transfer ediyorsan açıklayacaksın. Ben bir kulüp başkanına "yalancısın" diyecek kadar basit olmam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez.

''Göreve geldikten sonra menajerlere toplam 13,6 milyon euro para ödedik''

Ben yapılandırmadan memnunum. Devletimiz elinden geleni yapıyor. Ürküp, korkup teşekkür etmeyeceksiniz. 10 bin euro lafına ben de şaşırdım. Biz 100 milyon lira para ödedik. Göreve geldikten sonra menajerlere toplam 13,6 milyon euro para ödedik. TFF'nin sitesinde bunun yazılıp yazılmaması beni ilgilendirmez. Kayda girmemiş olabilir. Bunun TFF tarafından yayınlanmasını isteyen kişi zaten benim.

''FETÖ bittikten sonra kim, kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış çıkarın bakın''

Yapılandırmadan önce UEFA ile konuştuk. UEFA, devletin yardımına karşı. Bu yapılandırmanın bir müdahalesi mi diye bize soruldu. Benim 1700 sporcum var, 13 branşta faaliyet gösteriyorum diye bunu izah ettik. Yapılandırma için devletimize ve Bankalar Birliğine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. FETÖ bittikten sonra kim, kaç kez şampiyon olmuş, kim olamamış çıkarın bakın.''