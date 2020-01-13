Kaç gün devamsızlık yapan takdir-teşekkür alamaz?

Karnelerin alınmasına 15 tatilin başlamasına artık sayılı günler kaldı. 17 Ocak cuma günü okullar yarıyıl tatiline girecek ve kapanacak. Öğrenciler ise cuma gününden önce karnelerini e okul uygulaması ile öğrenebiliyor. Peki 5 gün devamsızlık yapan öğrenci takdir ya da teşekkür belgesi alabilecek mi MEB yeni yönetmeliğini ne diyor?

Karne notlarını 17 Ocak cuma gününü beklemeden e-okul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranından görebilirsiniz. e-okul.meb.gov.tr karne notları görme ve e-okul karne bakma ekranı aktif edildi. Ayrıca e-okul veli bilgilendirme sistemi takdir teşekkür hesaplama ekranıyla çocuklarınızın takdir mi teşekkür mü aldığını öğrenebilirsiniz.

e-Okul VBS üzerinden karne notlarını kolayca görüntüleyen öğrenciler, başarı puanları doğrultusunda takdir- teşekkür hesaplaması yapabiliyorlar. Peki, takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

E- OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemleriyle hangi belgeyi alabileceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı ve yazılı sonuçları sistem üzerindeki yerini aldı. Öğrenciler yapılan sınavların sonuçlarını sistem üzerinden görebilecekler. Tahmini puan hesaplama robotları üzerinden ise karne notlarınızı girebilir ve hangi belgeyi alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

E- Okul takdir –teşekkür hesaplama robotu

KAÇ PUANLA HANGİ BELGE ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

*70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

*85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor.

Bir dersin dönem puanı; Sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi içinse; iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

5 GÜN DEVAMSIZLIĞA BELGE VERİLMEYECEK

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi