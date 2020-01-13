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Ahmet Ağaoğlu Ali Koç'u topa tuttu: Biz bu senaryolarda yokuz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verirken ''Biz bu senaryolarda yokuz.'' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da  düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" başladı.

Çalıştaya katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt veren Ağaoğlu şunları söyledi: 

"Ali Koç ile ilgili olarak bugün 14.61'de açıklama yapacağız. Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor. Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Bir kez daha ellerine vereceğiz, oradan okusunlar. Son noktayı şöyle koyayım yıllarca hayatlarını gizli örtülü işlerle, icraatlerle sürdürenlerin bakış açısı bu. 

''Biz bu senaryolarda yokuz''
Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele sahada verilir. Ülkedeki futbolu 3,5,7 sene öncesine çekmek isteyenlerin senaryosunda biz yokuz. Kendileri oynasınlar.

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