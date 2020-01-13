Trump teklifiyle İran'ı daha çok kızdırdı! Daha sert intikam çok yakında

İRAN ve ABD arasındaki gerilim devam ediyor. İran'ın BM temsilcisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iş birliği teklifini "inanılmaz" olarak değerlendirdi. İran Devrim Muhafızları komutanından da "Daha sert intikam çok yakında" cevabı geldi.

Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu ve gerilimin tırmanmasını engellemek için İran'la ön koşulsuz "ciddi müzakerelere" başlamaya hazır olduklarını belirtmişti.

İran'dan ilk yanıt geldi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan BM temsilcisi, "Tahran hala Washington'ın yaptırımları altındayken Trump'ın teklifi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

İranlı komutan: Daha sert intikam çok yakında

İran Tasnim haber ajansından gelen bilgiye göre, İran Devrim Muhafızları komutanı Abdullah Araghi Irak'taki ABD hedeflerine füze saldırısının ardından "Daha sert intikam çok yakında" açıklamasını yaptı.

İsviçre hükümeti üzerinden de mesaj yolladılar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İsviçre hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi.

ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, "ABD'nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi." dedi.