E okul VBS giriş ekranı-MEB e okul veli bilgilendirme sistemi giriş yap

e okul veli bilgilendirme sistemi velilerin gündeminde. 15 tatil 17 Ocak cuma günü başlayacak ve öğrenciler yarıyıl karnesini alacak. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden sınav notları, devamsızlık, sözlü ve proje ödev notları da görüntüleniyor. Peki e okul VBS uygulamasına nasıl girilir,

Yarıyıl tatiline sayılı günler kala öğrenciler artık son sınavlarına giriyor. Veliler ise okula gitmeden anında sınav sonuçlarını nasıl görebileceğini araştırıyor. MEB'in e okul uygulaması ile öğrenci ve veliler sınav sonuçlarını, devamsızlıkları anında öğrenebiliyor. Veliler eğitim dönemi boyunca E-Okul üzerinden yazılı ve sözlü sınav notlarının yanı sıra devamsızlık bilgileri de öğreniliyor. Yazılı ve sözlü sınav sonucu proje ödev notları ve devamsızlık bilgisi sorgulama 2020 E-okul girişi ekranı yeni tasarımıyla da dikkatleri çekiyor. İşte e-okul giriş sayfası...

e okul VBS girişi nasıl yapılır: e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

e-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ

-Okul yönetim bilgi sistemi girişine öğretmenler kullanıcı adı ve şifrelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden de giriş sağlayabilirler. Sadece öğretmen kullanıcıları tarafından e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.

e-OKUL HİZMETLERİ

1- Sınav sonuçları öğrenebilir

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

15 tatil ne zaman: 9 Eylül 2019’da başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler, 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatili yaptı. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün süren ara tatilin ardından, 25 Kasım’da yeniden ders başı yapan öğrencilerin gözü yarıyıl tatilinde. Yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün sürecek. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

e okul kapatılacak mı: E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Öğrenciler bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.