Gelecek Partisi'nden görülmemiş çark! Selçuk Özdağ: İstemeden oy verdik

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne istemeden oy verdik" diyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Keşke daha cesur davransaydık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapan Gelecek Partili Selçuk Özdağ, "Geçiş sonrası çok kötü yönetim süreci yaşanıyor" deyip kendisinin AK Parti milletvekili olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne istemeyerek oy verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi

İzmir’de gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Gelecek Partili Özdağ, AK Parti içinde görev yaptığı süre içinde yaşanan bazı konularla ilgili pişmanlıkları olduğunu dile getirdi.

Daha cesur olmaları gerektiğini ifade eden Özdağ, “Birçok konuda yanlış gördüklerimizi dile getirdik. 2013'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen süre AK Parti açısından kötü bir yönetim dönemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası çok kötü yönetim süreci yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Oy verme sırasında kerhen oy verdik"

"Biz AK Parti içinde görev yaptığımız süreçte birçok konuda uyarılarımızı yaptık" diyen Özdağ, şöyle konuştu: Oy verme sırasında kerhen oy verdik. Örneğin çözüm sürecinde karar doğru ama uygulamalar yanlıştı. Bu konuda sıkça uyarılarda bulunduk. Keşke daha cesur olsaydık.”

"Akşener'e yapılan bize yapılmak istenirse..."

Gelecek Partisi'nin milletvekili transferine karşı olduğunu da dile getiren Selçuk Özdağ, açıklamasını şöyle tamamladı: Bizim partimize geçmek için bizlerle görüştüğü ve gelmeye hazır olan vekiller iddiası var. Biz başka partiden seçilen insanların istifa edip başka partiye geçmesini kabul etmiyoruz. Gerekirse bağımsız kalabilir. Bağımsızken destek verebilir. Ama o partinin oyu ile seçilen başka partiye geçmesin.