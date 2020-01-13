Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar Erdoğan ve İmamoğlu

Son seçim anketi Artıbir Araştırma Şirketi'nden geldi. Telefonla yapılan anketten ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankette katılımcılara, "Kanal İstanbul, başkanlık sistemi, Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli ve en beğendiğiniz siyasetçi kim?" gibi sorular soruldu.