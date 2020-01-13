Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar Erdoğan ve İmamoğlu
Son seçim anketi sonuçları çok konuşulacak. Artıbir Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankette partilerin oy oranları ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oylar dikkat çekti.
Son seçim anketi Artıbir Araştırma Şirketi'nden geldi. Telefonla yapılan anketten ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankette katılımcılara, "Kanal İstanbul, başkanlık sistemi, Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli ve en beğendiğiniz siyasetçi kim?" gibi sorular soruldu.
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