FETÖ'den gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı!

FETÖ propagandası yaparak örgütü destekleyici mesajlar attığı gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı ve yazar Ali Tezel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah gözaltına alındı.

"FETÖ propagandası yapmak..."

Ali Tezel’in, sosyal medya hesabından terör örgütü FETÖ propagandası yapmak ve bu örgütü destekleyici mesajlar attığı gerekçesi ile gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Tezel, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"Sebebini bilmiyorum"

Ali Tezel, gözaltına alındığını Twitter'dan ”Gözaltına alınıyorum sebebini bilmiyorum” açıklaması ile duyurmuştu.

Gözaltına alınıyorum sebebini bilmiyorum — Ali Tezel journalist (@tezelali) January 13, 2020

Ali Tezel kimdir?

-1966 yılında İzmir Ödemiş’te doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nü bitirdi.

-SSK’da müfettiş yardımcılığı görevini yürüttü. 1998 yılında Sigorta Müfettişliği’ne atandı. 2004 yılından, görevden alındığı 2007 yılı Ekim ayına kadar da Grup Başkanı olarak görev yaptı.

-2008 tarihinde memuriyetten ve müfettişlikten istifa etti.

-Akşam Gazetesi, SKY Türk Televizyonu, NTV, Habertürk gibi basın yayın kuruluşlarında uzun yıllar süren sosyal güvenlik programlarına imza attı ve bu alanda yazılar kaleme aldı.

-Ali Tezel halihazırda Tele1 kanalında ‘Ali Tezel’e soralım’ programında sosyal güvenlik sorularını yanıtlıyor.

-Tezel’in aynı zamanda sosyal güvenlik sorularını yanıtladığı bir irtibat bürosu da bulunuyor.