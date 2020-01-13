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Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam kararı bozuldu

PAKİSTAN Mahkemesi, Pakistan'ın eski Ordu Komutanı ve Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkındaki idam kararını bozdu.

PAKİSTAN'da 1999 yılında darbeyle göreve geldikten sonra 2008'e kadar ülkeyi yöneten Pervez Müşerref, vatana ihanet davasında idama mahkum edilmişti.

İdam kararı bozuldu 

Pakistan Mahkemesi, Müşerref hakkındaki idam kararını bozdu.

Ordu muhtıra vermişti 

Müşerref'in idam kararı sonrasında Pakistan Ordusu karara tepki gösterişti. Ordunun resmi açıklamasında, "Verilen karar Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından büyük bir acı ve ıstırap ile karşılanmıştır. 40 yıldan uzun süredir ülkesine hizmet eden ve ülkesinin savunması için savaşan eski ordu komutanı, Genelkurmay Başkanı ve Pakistan Cumhurbaşkanı vatan haini olamaz. Gerçek bir hukuki süreç gerçekleşmemiştir. Özel yetkili mahkeme yasası ve kendini savunma hakkı ihlal edilmiştir. Dava çok hızlı bir şekilde karara bağlanmıştır. Pakistan ordusu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasasına uygun bir karar verilmesini beklemektedir" ifadelerine yer verildi.

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