Prens Harry ve Meghan Markle Kraliçe 2. Elizabeth'le toplantıda bir araya gelecek!
İNGİLTERE Kraliyet Ailesi'nin üst düzey üyeleri toplantıda bir araya geliyor. Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın aileden ayrılma kararının ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in ne diyeceği merak konusu.
İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları yazılı açıklamada Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını açıklamalarının ardından gözler Kraliçe 2. Elizabeth'e çevrildi. Ağabey Prens William'ın, kardeşi Harry'e resti çekmesinin ardından Kraliçe'nin tepkisi bugün yapılması beklenen toplantıyla ortaya çıkacak.
Kimileri tarafından toplantının yapılacağı yerin ismiyle nitelendirilen 'Sandringham Zirvesi'nde Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle'ın kararının ardından ilk kez bir araya gelecek.
Toplantıda, Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilme kararlarının nasıl hayata geçirileceğine dair yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.
Öte yandan, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceğini açıklayan Sussex Düşesi Meghan Markle, Kanada'da bakıcısıyla birlikte olan bebeğinin yanına dönmüştü.