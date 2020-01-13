Simon Kjaer resmen Milan'da
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Simon Kjaer, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'a kiralandı.
Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer, kariyerine Milan'da devam edecek. İtalyan ekibi, tecrübeli savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı. Transferi, Simon Kjaer'in bonservisini elinde bulunduran La Liga ekibi Sevilla Kulübü duyurdu.
Milan'a kiralandı
Kjaer satın alma opsiyonuyla birlikte Milan'a kiralandı. Danimarkalı stoper, 2017-2018 sezonu öncesi Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olmuştu. Kjaer bu sezona Serie A ekiplerinden Atalanta'da başlasa da toplam 4 maçta ilk 11'de görev yaptı.
La victoria del #SevillaFC en #CopaDelRey en números 📈🏆#WeareSevilla #vamosmiSevilla pic.twitter.com/MAVL08KQck— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 13, 2020