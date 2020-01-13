2020 yılı ek ders ücreti ne kadar oldu?

2020 yılı için sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 10 Ocak'ta sona erdi. Peki 2020'de ek ders ücreti ne kadar oldu? Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti 2019 yılında 13,25 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılında ise ek ders ücreti sözleşmeli öğretmenler için 14 lira 77 kuruş oldu

Binlerce öğretmenin 2020 yılının başlaması ile merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 10 Ocak'ta sona erdi. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden online olarak yapıldı. 21 Ocak'ta ise sözlü sınava girmeye hak kazanan sözleşmeli öğretmen adayları belli olacak. 2020 yılında ilk atama ne zaman yapılacak bu konuda ise henüz net bir bilgi yok.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar:

Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti 2019 yılında 13,25 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılında ise ek ders ücreti sözleşmeli öğretmenler için 14 lira 77 kuruş olduo