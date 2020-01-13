Sivasspor Yasin Öztekin ile imzaladı

SÜPER Lig lideri Demir Grup Sivasspor prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki orta saha Yasin Öztekin ile resmi sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve dün de takımla antrenmana çıkan Yasin Öztekin ile başkan vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor’un yeni transferi Yasin Öztekin de, “Öncelikle lider takıma geldiğimden dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarımızın hepsi çok iyi karşıladı. Buradan hocama, başkanıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya faydalı olmak için geldim. İnşallah da öyle olacak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Herkese söz veriyorum. İnşallah güzel bir sezon olur” şeklinde konuştu.

“Orada olmadı, şimdi lider takıma geldim”

Sivasspor’da şampiyon olmak istediğini vurgulayan Öztekin, “Göztepe’de 1.5 sene oynadım. İlk başta iyi başladım, iyi de oynadım, goller attım. Sonra bir sakatlık süreci oldu. Sonra da istediğim gibi süre alamadım. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. Hepimiz profesyonel futbolcuyuz. Orada olmadı, şimdi lider takıma geldim. İnşallah hep beraber şampiyon oluruz. Takımdakilerin hepsini biliyorum. Uzun zamandır onlara karşı oynuyordum. Çok iyi karşıladılar. Hepsi çok temiz, hepsi çok cana yakın. İnşallah bu sahaya da yansır, istediğimiz sonuçları alırız” ifadelerini kullandı.

“Takıma katkı sağlamak istiyorum”

Bireysel hedefi ile ilgili yöneltilen soruya ise Yasin Öztekin, “Her futbolcunun hedefi milli takım. 3 sene önce de oynadım, Fatih hoca zamanında. Tabii ki burada sahada iyi olduğunda gidiyorsun. Burada birkaç tane arkadaşımız var. İnşallah onlar da uzun zamanlar A Milli Takım'da oynar. Ben de tabii ki buraya çıkış yakalamak için geldim. Takıma katkı sağlamak istiyorum. İnşallah iyi oynayıp hocamın verdiği güvenle bizde oraya gitmek istiyoruz” cevabını verdi.

“Taraftara ihtiyacımız var”

Tecrübeli futbolcu, son olarak taraftarlarla ilgili düşüncesini de şu sözlerle anlattı: “Ziyarete gelen taraftara öncelikle teşekkür ediyorum. İnşallah onların desteğiyle beraber güzel sonuçlar alacağız. Umarım bütün maçları doldururlar. Çünkü eğer gerçekten şampiyon olmak istiyorsak onlara ihtiyacımız var. Her maça gelsinler, desteklesinler.”

En son Göztepe'de oynadı

19 Mart 1987'de Almanya'nın Dortmund şehrinde dünyaya gelen Yasin Öztekin futbola Borussia Dortmund altyapısında başladı. Sarı-siyahlı ekibinin alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2011 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray'da kariyerine devam eden deneyimli futbolcu son olarak İzmir ekibi Göztepe'de forma giydi. Kariyerinde 474 maça çıkan Yasin, 93 gol atıp 80 de asist yaptı. Yasin 6 kez de A Milli Takım formasını giydi.