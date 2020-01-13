Erdoğan'dan Libya ile ilgili saat verip duyurdu: Moskova'dan güzel netice çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Libya zirvesi sonrası son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Ateşkesin kalıcı bir hal alması için gayret gösteriyoruz. Moskova'dan güzel netice çıkacağına dair işaretler var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Halife Hafter ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında başlayan ateşkes görüşmesiyle ilgili "Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum." açıklaması yaptı.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Moskova'da görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor. Zannediyorum akşam saatlerinde bu görüşmeler nihayete erecektir." derken İtalya Başbakanı Conte ise "Ateşkes umut verici, kalıcı olmalı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Berlin sürecini yapıcı şekilde destekliyoruz"

Suriye konusu ve ikili ilişkilerimiz konularını değerlendirme fırsatımız oldu. Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin’de yapılacak zirve ile ilgili olarak bizler de katılma kararlılığımız var.

"Ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz"

-Sayın Putin ile bir ortak açıklama yaptık ve ateşkes başladı. Heyetimiz bugün Moskova’da görüşmelerine devam ediyor. Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum. İtalya'nın çabalarını önemli görüyoruz. Ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz.

"AB’den beklentilerimizi ilettik"

-Başbakan Conte’ye AB’den beklentilerimizi ilettik. 2012’den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

-2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının açılış maçı Roma’da milli takımlarımız arasında oynanacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum.

Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize.

İtalya Başbakanı Conte’nin açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

-İtalya siyasi sürecin destekçisidir. Şartlandırıcı şekilde istikrarlı ve bağımsızlık üzerine müdahalesi olacak hiçbir şeyi İtalya kabul etmeyecektir. BM himayesi ve Berlin Konferansı’nın içinde bizler ve özellikle Türkiye bu çözümün içinde var oluyoruz. Bir yandan da Suriye ve Irak’a bakıyoruz. Dünyayı bloke eden Ortadoğu sorunu var. İstikrara çok ciddi etkisi oluyor bunun. Burada yapılması gereken diplomatik gayretlerin daha da yoğunlaştırılmasıdır.

"Zannediyorum akşam saatlerinde görüşmeler nihayete erecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin Libya'da barış gücü olur mu? sorusuna şu yanıtı verdi:

-Görüşmeler devam ediyor. Zannediyorum akşam saatlerinde bu görüşmeler nihayete erecektir. Ama olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgiyi aldım.

Sayın Guterres ile yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse BM’nin burada görev yapması gözlemci olması noktasında isabetli olacaktır.

Berlin sürecine gelince. Liderler olarak bir araya gelmek suretiyle ateşkes sürecini çok daha güçlü hale getirmek için bir araya geliyoruz geleceğiz. Temenni ederim ki Libya’daki bu gelişmeler son bulur barışın Libya’da hakim olmasına yardımcı olur.