Kocasını bıçaklayarak öldürmüştü! Savcı ceza istemedi

GÜNGÖREN’de eşi Kadir Ören’i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilmesini talep etti. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Güngören’de 25 Ağustos 2019’da yaşadıkları evde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren Hülya Ören’in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma savcısı davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hülya Ören ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Hülya Ören’in avukatı Selmin Cansu Demir, olayın meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek “Müvekkilimiz kendisine yönelik saldırıyı defetme amacıyla hareket etmiştir. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

"Haksız saldırıyı o anki hal ve şartlara göre defetmeye çalışmıştır"

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı maktul ile sanığın evli olduğunu ve sanığın beyanına göre maktul tarafından cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti. Olay yerinde bulunan iç çamaşırlarının ve bilgisayarda açık halde bulunan pornografik sitelerin sanığın beyanını doğrular nitelikte olduğunu da aktaran cumhuriyet savcısı, Hülya Ören’in daha önce maktul eşinden emniyete giderek şikayetçi olduğunu da açıkladı. Mütalaada, “Sanık Hülya’nın maktul tarafından cinsel davranışlar ile vücut dokunulmazlığına yönelik haksız saldırıyı o anki hal ve şartlara göre mutfaktan olay esnasında aldığı bıçakla maktulün vücudunu 3 kez yaralayarak defetmeye çalıştığı anlaşılmaktadır” denildi.

Ceza verilmesine yer olmadığını yönünde hüküm kurulması talep edildi

Sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğine ilişkin delil bulunamadığının da belirtildiği mütalaada, meşru müdafaa sınırlarının mazur görülebilecek bir korku ve panik ile aştığı açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanık Ören hakkında ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesini ve tahliyesini istedi. Söz verilen müşteki avukatı ise mütalaayı kabul etmediğini ve sanığın cezalandırılmasını istediğini beyan etti. Sanık Hülya Ören ise, sanığın ailesine olan hıncını kendisinden çıkardığını söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin açıklama yapan sanık avukatlarından Selmin Cansu Demir Hülya Ören’in ölmemek için öldürmek zorunda kalan kadınlardan biri olduğunu söyleyerek “Hülya bu davadan önce bu adliye kapısına boşanmak için geldi. Ancak parası olmadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Daha sonra uğradığı cinsel saldırılar sonucunda yaşamını savunmak için buradaki davanın konusu olan eylem gerçekleşti. Bugün savcılık mütalaası, Hülya’nın maruz kaldığı eylemler sonrasında yaşamını savunmak için bir savunma eylemi gerçekleştirdiği ifade etti. Mahkeme savcılık mütalaasını dikkate almadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi” dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Ağustos 2019’da Güngören’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamedeki ifadesinde sanık Ören olay günü eşinin kendisine sinkaflı küfürler ile hakaret ettiğini, kendisinin ise boşanmak istediğini söylediğini anlatmıştı. İfadesinde ayrıca eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktaran sanık Hülya Ören, can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktule doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını anlatmıştı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini belirten Ören, öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktarmıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada şüpheli Hülya Ören’in cinayet tarihinden önce maktul eşi hakkında darp ve hakaret suçlamasıyla şikayette bulunduğu bilgisine de iddianamede yer verilmişti.

Hülya Ören’in ‘haksız tahrik altında eşi kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.