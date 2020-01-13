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Fenerbahçe'nin kadrosunda dikkat çeken 3 isim

Ziraat Türkiye Kupası'nda HES Kablo Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de maç kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde maç kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan Adil Rami ve Alper Potuk kafilede yer aldı. Ayrıca sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yerine Mehmet Ekici kadroya dahil oldu.

İşte kadroda yer alan isimler
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi

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