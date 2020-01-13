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Devlet Bahçeli geri dönüyor! Aylar sonra ilk kez katılacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçirdiği sağlık probleminin ardından 2020 yılının ilk Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği sağlık probleminin ardından 2020 yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı yüksek ateş sebebiyle 4 ay önce hastaneye kaldırılmıştı. 3 haftalık bir dinlenme sürecinin ardından kameraların önüne ilk kez çıkan Bahçeli, parti içerisindeki çalışmalarına devam etmişti.

İlk TBMM grup toplantısında Meclis'te olacak

Uzun süren aranın ardından 2020 yılının ilk günlerinde siyasete aktif ve hızlı şekilde başlayan MHP Lideri Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı'na katıldı. Bahçeli, partisinin 2020 yılındaki ilk TBMM Grup Toplantısı'nda da Meclis'te bulunacak.

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