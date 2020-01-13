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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlik diplomasisi dersi veriyor

İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun verdiği mülakatta Avrupa'da bir liderlik krizi olduğunu dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya güçlü lider diplomasisi dersi verdiğini söyledi. Altun, "Türkiye, Erdoğan gibi bir lidere sahip olmasaydı 2010 yılındaki türbülans bizi içine çekerdi." dedi.

İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun Sabah Gazetesi'ne verdiği mülakatta İletişim Başkanlığı'nın misyonuna ve Türkiye'nin dünya diplomasisi içerisindeki yerine dair açıklamalarda bulundu. 

Altun, "Bunun yanı sıra İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'ye yönelik haksız ithamlar ve kara propagandaya yönelik çalışmalar yapmak gibi bir rolü var. Bu amaçları yerine getirebilmek için kamu ve özel sektörümüzün birikiminden istifade ederek süreçlerin koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Odak noktamızı, günlük krizler, sorunlar, gelişmeler ile kısa, orta ve uzun vadeli stratejik iletişim faaliyetleri ve son olarak da stratejik aktivitelere yatırım olarak belirledik." diye konuştu. 

Türkiye'nin kamu diplomasisi oldukça başarılı

Türkiye'ye yönelik saldırılarda en büyük bedeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödediğini dile getiren Altun, "Kamu diplomasisinde en önemli husus nedir derseniz Cumhurbaşkanı'mızın diplomasi faaliyetleridir derim. Bunun canlı bir şahidi olarak söylüyorum. Hızlı sonuç alma ve mesajımızı en doğru şekilde iletme noktasında Cumhurbaşkanı'mızın diplomasi faaliyetleri en başarılı kamu diplomasisi olarak ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü siyasi lider dersi veriyor

Bu bir lider diplomasisidir. Eğer sayın Trump ile birlikte yürüttüğü bu lider diplomasisi olmasaydı Türkiye bugün çok başka konuları tartışıyor olabilirdi. Keza sayın Putin ile de benzer bir lider diplomasisinin sonuçları ortadadır. Cumhurbaşkanı'mız dünyaya adeta lider diplomasisi dersi veriyor. İsmini vermeyeyim dünyanın önemli liderlerinden biri. Cumhurbaşkanı'mıza şunu söyledi: Sizinle çok hızlı yol alıyoruz. Söz verdiniz ve sizinle birçok proje bitirdik. Bazı Avrupalı liderlerle aynı meseleyi konuşmaya devam ediyoruz. Güçlü siyasi liderlik bu demektir.

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