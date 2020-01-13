Nedim Şener Selahattin Demirtaş'a sert çıktı terörist yardakçılığı

Nedim Şener, Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunuyla ilgili "Bazıları konuyu ‘kitaba” getiriyor. Hayır konu kitap değil terörist yardakçılığı" dedi, Demirtaş'ın daha önce tepki çeken açıklamalarını paylaştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyunuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Aralarında Dilek İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Kadir İnanır'ın da izlediği tiyatro oyununa yönelik eleştirilere gazeteci Nedim Şener de katıldı.

"Benden söylemesi tutmaz bu oyun"

Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatro’ya bak!! Terörist PKK elebaşının heykelini dikecek yer arayan, PKK’ya “terörist” diyemeyen, PKK elebaşını ‘sayın’ demeden anamayan Demirtaş’a, Sosyal Demokrasi Vakfı, barış, demokrasi, insan hakları ödülü vermiş. Benden söylemesi tutmaz bu OYUN...3" diye yazdı.

Şener'den Demirtaş'ın kitaplarını satan İBB'ye sert tepki

İBB'nin Demirtaş'ın tartışılan kitaplarını satmaya başlamasına tepki gösteren Şener, "Bir gün şehitleri hatırlayıp, “ben neyi alkışlıyorum’ dediğinizde kızarmış avuçlarınızla yüzünüzü kapatacaksınız ama geç olacak" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamasını paylaştı

Şener, ayrıca Demirtaş'ın HDP'nin Öcalan'ın projesi olduğunu söylediği ve "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamasının yer aldığı görüntüleri paylaştı.

"Hayır konu kitap değil terörist yardakçılığı"

Şener, yaptığı paylaşımda "Bazıları konuyu ‘kitaba” getiriyor. Hayır konu kitap değil terörist yardakçılığı. Birileri onu yazar olarak görebilir ama o Kendi konumunu kendi anlatıyor zaten" ifadelerine yer verdi.

Bazıları konuyu ‘kitaba” getiriyor. Hayır konu kitap değil terörist yardakçılığı. Birileri onu yazar olarak görebilir ama o Kendi konumunu kendi anlatıyor zaten👇👇👇👇👇pic.twitter.com/DGQDT6YATi — Nedim Şener (@nedimsener2010) January 13, 2020

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