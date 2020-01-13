Gülistan Doku 9 gündür kayıp 4 saniyelik sır telefon görüşmesi

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar sabahı kaldığı yurttan çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınmadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarına ulaşamayınca Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.