HABER /  SPOR
ADV Mazluma Çatı Olalım

Erdoğan, İtalya Türkiye maçını yerinde izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020'de İtalya ile Türkiye arasında oynanacak olan açılış maçını İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile birlikte izleyeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi makamında kabul ederken sürpriz bir karar alındı.

''Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aldık''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2020'de İtalya ile Türkiye arasında oynanacak olan açılış maçıyla ilgili olarak ''2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının açılış maçı Roma’da milli takımlarımız arasında oynanacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aldık. Herhalde güzel bir misafirlik yaparlar.'' ifadeleri kullandı.

Açılış maçı 12 Haziran'da
Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak. 

Milli Takımın maç takvimi
12 Haziran İtalya (Roma)
17 Haziran İsviçre (Bakü)
21 Haziran Galler (Bakü)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nedim Şener Selahattin Demirtaş'a sert çıktı terörist yardakçılığı
Canlı yayında burnu kanamıştı Süleyman Soylu'nun durumu nasıl?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlik diplomasisi dersi veriyor
Erdoğan'dan Libya ile ilgili saat verip duyurdu: Moskova'dan güzel netice çıkacak
Yok böyle vefasızlık yok! Vefat eden danışman Taner Coşkun CHP'yi karıştırdı
Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Turan'a çok sert tepki! Bu haysiyetsizlik
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin kadrosunda dikkat çeken 3 isim
Ukrayna ‘kasten adam öldürme’ suçundan İran’a dava açtı
Devlet Bahçeli geri dönüyor! Aylar sonra ilk kez katılacak
Radamel Falcao için Barcelona iddiası
Çaykur Rizespor'da El Kabir ile yollar ayrıldı
Takdir kaç puanlar alınır 2020 hesaplama tablosu
Yorumlar