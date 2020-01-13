Erdoğan, İtalya Türkiye maçını yerinde izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020'de İtalya ile Türkiye arasında oynanacak olan açılış maçını İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile birlikte izleyeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi makamında kabul ederken sürpriz bir karar alındı.

''Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aldık''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2020'de İtalya ile Türkiye arasında oynanacak olan açılış maçıyla ilgili olarak ''2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının açılış maçı Roma’da milli takımlarımız arasında oynanacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aldık. Herhalde güzel bir misafirlik yaparlar.'' ifadeleri kullandı.

Açılış maçı 12 Haziran'da

Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

Milli Takımın maç takvimi

12 Haziran İtalya (Roma)

17 Haziran İsviçre (Bakü)

21 Haziran Galler (Bakü)