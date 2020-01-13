Metin Şentürk kaybettiği babası Şükrü Şentürk'ü bugün son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk dün babası Şükrü Şentürk'ü kaybetti. Şükrü Şentürk'ün cenazesi bugün Fatih Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir hastanede tedavi görmekte olan babası Şükrü Şentürk'ün vefat ettiğini duyurdu. Bugün kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Metin Şentürk'ü babasının cenazesinde birçok sevenleri ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, oyuncu Oktay Kaynarca, Şoray Uzun ve sanat dünyasından isimler katıldı.
Cenaze namazı sonrası babasının tabutunu omuzlayan Metin Şentürk'ün hayli üzgün olduğu görüldü. Şükrü Şentürk Eski Kozlu mezarlığına defnedildi.
Cenazede taziyeleri kabul eden Metin Şentürk 'Aile olarak acımız büyük babamızı kaybettik. Kendisi 90 yaşındaydı son bir ayı da hastanedeydi. Belirgin bir rahatsızlığı yoktu, Allah'ın takdiri böyle oldu' dedi.