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Radamel Falcao için Barcelona iddiası

İspanyol basını, Barcelona’da 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Luis Suarez’in yerine Galatasaraylı Falcao'nun düşünüldüğünü yazdı.

Galatasaray’ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra golleriyle  geri dönen Radamel Falcao ile ilgili İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suarez'in yerine Falcao
Milliyet'te yer alan habere göre; Barcelona’da Luis Suarez’in sakatlanarak 4 ay sahalardan uzak kalmasından sonra gözler yeni forvet adayına çevrildi. İspanya medyası Barça’nın Suarez’e alternatif olabilecek forvetleri sıraladı. Bu isimler arasında Radamel Falcao da yer aldı.

Listede 3 isim daha var
Uruguaylı golcünün yokluğunu doldurabilecek isimler arasında; Olivier Giroud, Edinson Cavani ve Radamel Falcao gösterildi. Katalan ekibinin şu anda acil duruma geçtiği ve hemen forvete alternatif aradığı kaydedildi.

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