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Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları İstanbul'da

Olimpiyat bileti alan Filenin Sultanları için havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde eden Kadın Voleybol Milli Takımımız, yurda döndü.

Filenin Sultanları' havalimanında bando takımıyla karşılandı ve hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.

''Karşılama için teşekkür ediyoruz''
Kaptan Eda Erdem Dündar yaptığı açıklamada, "Olimpiyat vizesi aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

''Durumu düzelteceğimizi biliyorduk''
Ebrar Karakurt ise şu ifadeleri kullandı; "Büyük bir karşılama bekliyoruz. İlk maçtan sonra durumu düzelteceğimizi biliyorduk." 

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