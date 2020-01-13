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Isparta'da kaçak avlanan 8 kişiye 40 bin 644 lira ceza verildi

Anadolu Ajansı

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları iddasıyla 8 kişiye 40 bin 644 lira ceza kesildi.

ISPARTA Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy köyü Ece mevkisi ile Yeşilköy Karakilise mevkisinde kafesle tuzak kurarak, ardıç, bıldırcın kuşları ve dağ keçisi avlayan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Ele geçirilen 6 av tüfeği, 23 kafes ve avlanmış bir dağ keçisine el konularak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 8 kişiye, 40 bin 644 lira ceza uygulandı.

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