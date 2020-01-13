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Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama

Juventus'un Roma ile karşılaştığı maçta sakatlanan ve çapraz bağları kopan Merih Demiral, Instagram hesabından "Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz." paylaşımında bulundu.

Roma ile oynanan mücadelede 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken başarılı futbolcu sezonu kapattı. Demiral'ın şanssız sakatlığı sonrası Barcelona, Inter, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp ve futbolcu, Merih'e destek paylaşımında bulundu.

"Avrupa şampiyonası'nda görüşürüz"
Merih Demiral da kendisine ait Instagram hesabından açıklama yaptı. Genç oyuncu, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan spor kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim. Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz." yazdı.

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