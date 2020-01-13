HABER /  GÜNCEL
ADV Mazluma Çatı Olalım

Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı

Türk ve Rus heyetlerinin ara buluculuğunda devam eden görüşmelerde Libya'da taraflar ön koşulsuz ve süresiz ateşkes için anlaştı.

Türkiye ve Rusya'nin ara buluculuğunda devam eden Libya'da barış görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Moskova'da bir araya gelen Serrac ve Hafter, Libya'da süresiz ateşkes için el sıkıştı.

Süresiz ateşkes için anlaşıldı
Rus basını, Moskova'da görüşen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, ön koşulsuz ve süresiz ateşkes için anlaştığını yazdı.

Hafter yarına kadar süre istedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da Rus mevkidaşları ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Libya'da bir ateşkes sağlanması için gün boyunca çalıştık. Bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önergelerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra imzalanarak bize teslim ettiler. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da metni imzalarsa sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden taraflar yazılı olarak da dile getireceklerdir. Siyasi sürecin hızlanması için çalışacağız."

TÜRKİYE VE RUSYA ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Borsa İstanbul 23 ayın zirvesinde
Radamel Falcao için Barcelona iddiası
Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin tavrı takdir topladı
Nedim Şener Selahattin Demirtaş'a sert çıktı terörist yardakçılığı
Canlı yayında burnu kanamıştı Süleyman Soylu'nun durumu nasıl?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlik diplomasisi dersi veriyor
ÖNCEKİ HABERLER
Dakar Rallisi 29 can aldı
Bakan Albayrak'tan faiz ve risk primi açıklaması
Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları İstanbul'da
Servet Yardımcı: Kulüplerin borç sarmalından kurtulması için UEFA da istekli
Sözcü gazetesi davanın gerekçeli kararı açıklandı: FETÖ’nün kitlelere ulaşmasına yardım etti
AÖF sınav yerleri açıklandı mı 2020 AÖF sınav giriş belgesi alma
Yorumlar