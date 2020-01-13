Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı

Türk ve Rus heyetlerinin ara buluculuğunda devam eden görüşmelerde Libya'da taraflar ön koşulsuz ve süresiz ateşkes için anlaştı.

Türkiye ve Rusya'nin ara buluculuğunda devam eden Libya'da barış görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Moskova'da bir araya gelen Serrac ve Hafter, Libya'da süresiz ateşkes için el sıkıştı.

Süresiz ateşkes için anlaşıldı

Rus basını, Moskova'da görüşen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, ön koşulsuz ve süresiz ateşkes için anlaştığını yazdı.

Hafter yarına kadar süre istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da Rus mevkidaşları ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Libya'da bir ateşkes sağlanması için gün boyunca çalıştık. Bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önergelerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra imzalanarak bize teslim ettiler. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da metni imzalarsa sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden taraflar yazılı olarak da dile getireceklerdir. Siyasi sürecin hızlanması için çalışacağız."