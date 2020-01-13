HABER /  EKONOMİ
ADV Mazluma Çatı Olalım

Borsa İstanbul 23 ayın zirvesinde

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kazancıyla 120.249,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.585,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kaybettiren olmazken, en fazla kazandıran yüzde 6,12 ile spor oldu. 

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki gerilemenin pozitif etkisiyle 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 120.899,69 puanı gördükten sonra 120.000 - 120.500 bandında dengelendi.

2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,72 ile son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Çin'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artmasını bekliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Radamel Falcao için Barcelona iddiası
Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin tavrı takdir topladı
Nedim Şener Selahattin Demirtaş'a sert çıktı terörist yardakçılığı
Canlı yayında burnu kanamıştı Süleyman Soylu'nun durumu nasıl?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlik diplomasisi dersi veriyor
Erdoğan'dan Libya ile ilgili saat verip duyurdu: Moskova'dan güzel netice çıkacak
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Albayrak'tan faiz ve risk primi açıklaması
Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları İstanbul'da
Servet Yardımcı: Kulüplerin borç sarmalından kurtulması için UEFA da istekli
Sözcü gazetesi davanın gerekçeli kararı açıklandı: FETÖ’nün kitlelere ulaşmasına yardım etti
Eşini öldüren katil kocanın mektubu : 'Senin kafana şarjör boşaltırım'
Kaç gün devamsızlık yapan takdir-teşekkür alamaz?
Yorumlar