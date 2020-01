Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin tavrı takdir topladı

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük takdir topladı.

29 yaşında olan ve babaannesini kaybettikten sonra bir başına sokakta yaşamak zorunda Hasan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"Allah şu an beni sınıyor"

Sosyal medyadan paylaşılan videoda yaşadığı hayatın bir imtihan olduğuna ve her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirten genç, "Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum... Ama şöyle bir şey var: Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" ifadelerini kullandı.

"Benim de bir evim olacak"

Genelde metronun kapısının dibinde yatıyorum" diyen genç, sözlerine şöyle devam etti: "Gece 1'de kapanıyor, yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yaşıyorum ben. Ama Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Benim de evim olacak, düzenim olacak... Buna inanıyorum. Şu an selpak satıyorum, iş bulamıyorum. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok ama onu söyleyince almıyorlar."