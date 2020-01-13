Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a söylediği sözü açıkladı

Rıdvan Dilmen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Yıldırım Demirören, Erol Bedir, Fikret Orman ve Ali Koç'un yer aldığı bir ortamda "Aranızdaki en pozitif ve en şeffaf başkan Ali Koç" dediğini açıkladı.

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarındaki %100 Futbol programında gündemi değerlendirdi. Dilmen, "Ben açıkçası Ali Koç'u radyodan dinledim. Sonra FBTV'den bir kısmını izledim. Ali Bey'i bir hayli dolu ve canı sıkkın gördüm. Bugünden değil çok daha önceden bir süreç olduğunu görüyoruz. Ali Koç, daha önce de serzenişlerde bulunurken, bugün de farklı değildi. Bankalar Birliği çalışması çok daha önce yapılıp, 5 değil de 10 yıla yayılabilirdi. Siyaset mi futbola karışıyor, futbol mu siyaseti bulaştırıyor? Bu çok önemli, Ali Koç da bundan bahsetti." dedi.

"En şeffaf başkan Ali Koç"

Dilmen, "Kulüplerimizin artık ayaklarını yorganına göre uzatma vakti gelmiştir. Yıldırım Bey, Erol Bedir, Fikret Bey, Ali Bey, Berat Albayrak ayaküstü futbol konuşuyordu. Berat Bey açıkça, "Aranızdaki en pozitif ve en şeffaf başkan Ali Koç" dedi. Ben ödeyemeyeceğim paraya nasıl imza atayım, ödeyemezsem UEFA bana sorar diye geri çekildi Ali Koç yönetimi. Trabzonspor ve Galatasaray düşünmeden kabul ettiler. Ali Koç ve ekibi, kendi bankası da dahil 5 bankayla görüştü." diye konuştu.

"Trabzon belediye Başkanı'nın yaptığı cumhurbaşkanımıza kötülük etmektir"

Ünlü futbol yorumcusu, "Trabzonspor'da Ünal Hoca ayrıldı, kulübün iç problemi. Trabzonspor'da Ünal Hoca'nın başarılı olmasını isterdim. Trabzon Belediye Başkanı'nın buradan yola çıkarak 5 madde yapıp, içine Fenerbahçe'yi de koyması, Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanımıza kötülük etmektir." ifadelerini kullandı.