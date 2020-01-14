SON DAKİKA
Gözlerin çevrildiği Libya'da önemli gelişme! Darbeci Hafter ateşkes anlaşması kararını açıkladı! 1 günlük süre istemişti Haberin devamı.
HABER /  YEREL
ADV Mazluma Çatı Olalım

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kan donduran yangın! 2'si çocuk 4 kişi öldü

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde, iki katlı bir evde çıkan feci yangında 2'si çocuk 4 kişi öldü.

İlçeye bağlı Hacıbekirli köyündeki Necati Doğan'a (54) ait iki katlı evin girişinde mangaldaki alevlerin kapıya sıçraması sonucu yangın çıktı.

Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

4 kişi yaşamını yitirdi 

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Mukaddes Subaşı (51) ile Fadime (26), Necati (5) ve Murat Muhammet Doğan (2) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Murat Subaşı (50), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Pencereden atlayan Nuray (51) ve ev sahibi Necati Doğan'ın tedavileri olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.

2 kişi camdan atlayarak kurtuldu 

Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 00.30 civarlarında yangın sebebiyle üzücü bir hadise meydana geldiğini söyledi.

Yangının çıktığı andan itibaren AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hemen intikal ettiğini anlatan Şahin, "Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. İlk alınan bilgilere göre evde 7 kişi mevcut. 7 kişiden 2'si camdan atlayarak kendini kurtarmış. Bir kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı" dedi.

"Yangın kapıda çıktığı için dışarı çıkamamışlar'' 

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soru üzerine de Şahin, "Yangının, emin olmamakla birlikte aşağıdaki mangaldan çıktığı, oradan kapıya sirayet ettiği ve bütün evi sardığı yönünde bilgi mevcut. Yangın kapıda çıktığı için vatandaşlar da dışarı çıkamamış. Barbekü herhalde, akşam yemeğinde kullanılmış. İlk bilgilerimiz bu yönde. İlgili arkadaşların raporu doğrultusunda kesinleşir" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Abla katilinden dehşete düşüren mektup: Silahım olsaydı vahşice öldürmek zorunda kalmazdım Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'den Sakine Cansız rezaleti!
Sapanca Gölü'nde hayalet ağ katliamı
Bakan Albayrak'tan faiz ve risk primi açıklaması
Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama
Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davasında ara karar açıklandı
Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak'ın Ali Koç'a söylediği sözü açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı
Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu
Bakanlık yetkilisinden İBB'ye metro ve yol tepkisi
Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin tavrı takdir topladı
Isparta'da kaçak avlanan 8 kişiye 40 bin 644 lira ceza verildi
Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen PKK'lı saklamaktan gözaltında
Yorumlar