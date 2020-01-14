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Bakan Kasapoğlu’ndan Merih Demiral’a ‘geçmiş olsun’ telefonu

Demirören Haber Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Juventus'un Roma ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan milli futbolcu Merih Demiral'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral'ı arayarak, sakatlığı ve sağlık durumu hakkında bilgi adı. Demiral’a, sakatlığından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, geçmiş olsun dileklerini ileten Kasapoğlu, bir an önce sağlığına kavuşup yeşil sahalara dönmesi temennisinde de bulundu.

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