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Dolarda gergin bekleyiş! Piyasalar Merkez Bankası'nın hamlesine kitlendi

Dolar/TL güne önceki günkü seviyesine yakın şekilde 5.8780'den başladı. Piyasaların gözü, Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı faiz kararına çevrildi.

Geçtiğimiz hafta ABD-İran geriliminin savaşa dönüşmeyeceğinin anlaşılmasıyla 5.97'den 5.87'ye gerileyen dolar/TL'de bu hafta sakin bir seyir izleniyor. 

Önceki günü 5.8675'ten kapatan dolar/TL yeni güne de 5.8780'den başladı. 

Dolarda son durum

Dolar 5,87'den el değiştirirken Euro ise 6,52 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez'in faiz kararı

Bu hafta Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı faiz kararı beklenirken bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı kasım ayı sanayi üretim verilerinde olacak. 

ABD-Çin anlaşması

Yurtdışında ise ABD ile Çin arasında yarın imzalanması beklenene 1. faz ticaret anlaşması bekleniyor. Burada atılacak imzaların yanında yapılacak karşılıklı açıklamalar iki ülke arasında devam eden sorunların geleceğine dair önemli bir fikir verecek. 

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