İran'dan yeni tehdit! Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

İRAN 'daki gerilim bu kez protesto gösterileriyle sürüyor. İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'den bir açıklama geldi. Reisi, General Kasım Süleymani’nin öldürülmesine ilişkin yargı sürecinin uluslararası alana taşınması gerektiğini söyleyerek, “Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız” dedi.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, “ABD Başkanı’nın yakasını birinci derece terörist fail olarak tutmamız gerekir. Onu uluslararası mahkemede yargılayacağız. ABD’nin uluslararası hukuku çiğneyen bu eylemine uluslararası toplum tepki göstermezse artık ABD’nin önünü alamayız” ifadelerini kullandı.

Yeniden huzur ve istikrar sağlayabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump’ın Süleymani’yi öldürme emrini veren kişi olarak uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyleyen Reisi, İran Dışişleri Bakanlığı ve Yargı Erki’nin konuyu takip edeceğini kaydetti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD’nin bölgeden çıkartılmasına ilişkin konuşmasına işaret eden Reisi, “Onları bölgeden kovarak, bölge ülkelerde yeniden huzur ve istikrar sağlayabiliriz” dedi.

İran'dan "İngiltere büyükelçiliğini kapatabiliriz" sinyali

Öte yandan İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in olaylara müdahalesini sürdürmesi halinde, elçiliğin kapatılabileceği sinyalini verdi.İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macaire'in rejim karşıtı gösteriye katılması "yasa dışı ve profesyonelliğe aykırı" şeklinde nitelendirilerek, "İran, Macaire'in içerideki bir gösteriye şüpheli katılımını ve İngiliz makamlarının uygunsuz açıklamalarını şiddetle kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bu tür hareketlere son vermesi çağrısında bulunuldu

İngiliz yetkililerin Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamaların, ABD'nin attığı adıma ortaklık anlamına geldiği savunulan açıklamada, Macaire'in Tahran'daki gösteriye katılmasının da İran'ın iç işlerine müdahale anlamı taşıdığı vurgulanarak, bu tür hareketlere son vermesi çağrısında bulunuldu.

Diplomatik ilkelere aykırı

Açıklamada, Macaire'in gösteride yer almasının diplomatik ilkelere aykırı olduğu ve bu tür tutumların devam etmesi halinde, İran Dışişleri Bakanlığının Büyükelçiyi çağırmakla yetinmeyeceği uyarısında bulunuldu.İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 11 Ocak'ta "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Tahran'daki yasa dışı gösterilere katıldı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu belirtmişti.İran ise İngiliz Büyükelçi'nin Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası vermişti.