Aston Villa kaleci Pepe Reina'yı kadrosuna kattı

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, 37 yaşındaki tecrübeli kaleci Pepe Reina'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Aston Villa'dan yapılan açıklamada, İtalya'nın Milan takımında forma giyen 37 yaşındaki tecrübeli kalecinin sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

2005-2013 yıllarında Liverpool'un file bekçiliğini yapan Reina, 2010 Dünya Kupası'nda da İspanya ile şampiyonluk yaşamıştı. Ligde dün Manchester City'ye 6-1 mağlup olan Aston Villa, 21 puanla 18. sırada yer alıyor.