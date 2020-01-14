Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği Kadir İnanır'dan yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selahattin Demirtaş’ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden Kadir İnanır'ı eleştirince, sanatçıdan "tek derdimiz barış olsun” yanıtı geldi.

Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş Şişli’deki Yıldız Kenter tiyatrosunda, Selahattin Demirtaş’ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu izledi. İzleyenler arasında oyuncu Kadir İnanır da vardı.

Demirtaş tiyatro yazıyor, birileri de karşısına geçmiş o tiyatroyu seyredip alkışlıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gece Kastamonu’da katıldığı bir programda, tiyatro oyununu izlemeye gidenleri eleştirerek şunları söyledi:

"Gittikleri tiyatro bu ülkenin insanını acıtan, o günleri hatırladığımızda biraz önce anlattığım tablolara bizim ulaşmamızı isteyenlerin oluşturduğu yazdıkları ve hep beraber karşısına geçip seyrettikleri bir tiyatro. Kobani olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? Her yeri yaktılar ve yıktılar. 39 kişiyi katlettiler bu ülkede. Talimatını kim verdi? PKK. Türkiye’ye talimatı kim taşıdı? O günkü HDP Eşbaşkanı Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri. Selahattin Demirtaş tiyatro yazıyor, birileri de karşısına geçmiş o tiyatroyu seyredip alkışlıyorlar."

"O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü’nün fotoğrafını da assaydınız"

Soylu'nun hedefinde isim vererek tepki gösterdiği Kadir İnanır da vardı:

"Eksik yapmışsınız Kadir Efendi, o tiyatroya gidenler... O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü’nün fotoğrafını da assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğrafını assaydınız. Elinizdeki kanları tiyatro oyunlarıyla temizleyemezsiniz, bu milleti aldatamazsınız, bu milleti aldatamayacaksınız, bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu millet tezgâhınızı da oyunlarınızı da anladı. Yurtdışından kulaklarınıza üflenen birtakım telkinlerle Türkiye’nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değildir.”

"Tek derdimiz barış olsun"

Sanatçı Kadir İnanır ise Hürriyet’in Soylu’nun bu sözlerini hatırlatması üzerine “Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun” demekle yetindi.