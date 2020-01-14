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Başkentte 6 milyon 550 bin bandrolsüz "makaron" ele geçirildi

ANKARA'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette 6 milyon 550 bin bandrolsüz "makaron" ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'dan yolan çıkan bir kamyonette yüklü miktarda sahte bandrollü boş sigara makaronu bulunduğu ve söz konusu ürünlerin Ankara'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine makaronların nakledildiği 34 ABM 11 plakalı kapalı kasa kamyoneti gece saatlerinde Gölbaşı ilçesi girişinde durduran ekipler araçta arama yaptı.

Aracın kapalı kasa kısmının kapısını açan ekipler içinde makaron bulunan ön tarafta dizili kolilerin üzerindeki bandrollerin orijinal olduğunu belirlerken, iki ayrı sigara markasına ait orta kısımdan arka bölüme doğru dizilen kolilerdeki bandrollerin ise sahte olduğunu tespit etti.

Yapılan inceleme sonucu sahte bandrollü 6 milyon 550 bin boş makarona el koyan ekipler, devletin 650 bin lira vergi kaybını önlenmiş oldu.

Operasyon sonrası gözaltına alınan ve hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapılan araç sürücüsü C.A adliyeye sevk edildi.

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