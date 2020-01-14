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İSKİ açıkladı! İstanbul’da 18 saatlik su kesintisi

İSTANBUL'un Kartal ilçesinde 18 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi. Kesinti, 14 mahalleyi etkileyecek.

İstanbul'da Kartal Belediyesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda “İSKİ, Kartal Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları kapsamında Kartal'ın 14 mahallesinde, 18 saat süreyle su kesintisinin yaşanacağını bildirdi” ifadeleri kullanıldı.

İSKİ tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde;

"Kartal Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesi; Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet Mahallelerine 14 Ocak 2020 Salı günü 09.00 ile 15 Ocak 2020 Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında 18 saat süreyle su verilemeyecektir.

Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız."

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