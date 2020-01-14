Darbeci Hafter ateşkes anlaşması kararını açıkladı! 1 günlük süre istemişti

Dün akşam yapılan görüşmeler sonrası 1 günlük süre isteyen darbeci General Halife Hafter'in, Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığı ortaya çıktı. Hafter'in gerekçelerinden biri ise Türkiye.

Dün Moskova'da Türk ve Rus heyetlerinin ara buluculuğunda devam eden görüşmelerde Libya'da taraflar ön koşulsuz ve süresiz ateşkes için anlaşılmış ancak darbeci general Hafter 1 günlük süre istemişti.

İmzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Tüm dikkatlerin üzerinde olduğu Hafter'in Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığı açıklandı.

Hafter'in gerekçelerinden biri ise Türkiye'nin ateşkes denetimine nezaret edecek olması.

Rus devlet ajansı duyurdu

Rus devlet ajansı TASS'ın Al Arabiya televizyonuna dayandırarak verdiği son dakika haberine göre; dün başkent Moskova'da yapılan görüşmeler sonunda Rusya ve Türkiye'den ateşkes anlaşmasını imzalayıp imzalamamak için süre isteyen darbeci Hafter, Moskova'dan mutabakatı imzalamadan ayrıldı.