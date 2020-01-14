HABER /  GALATASARAY
ADV Mazluma Çatı Olalım

Fatih Terim'den şampiyonluk formülü

Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayan Galatasaray'da Fatih Terim, ilk 5 maçın önemine vurgu yaparken, "Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum" dedi.

Hazırlık kampının ikinci bölümünü Antalya'da geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını şampiyonluk için motive ediyor. Altay ve Adana Demirspor ile hazırlık karşılaşmaları yapan sarı-kırmızılılarda teknik heyetin aklı fikri ilk yarıdaki 5 maçlık seride.

"İlk 5 maçımız çok önemli''
Sabah'ın haberine göre; teknik direktör Fatih Terim, 15 puanla lige başlamalarının şampiyonluk yolunu da açacağına inanırken "İlk 5 maçımız çok önemli. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum'' diyerek oyuncularını motive etmeye başladı.

8 puan geriden gelip şampiyon olmuştu
Sivasspor'la arasında 10 puan fark olan Galatasaray, geçen sezon 8 puan geriden gelip Başakşehir'in önünde şampiyon olmuştu. Zirvedeki takımların birbirleriyle karşılaşacağı ilk 5 haftada kolay bir fikstüre sahip olan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda Yukatel Denizlispor, H.K. Kayserispor ve Btc Turk Yeni Malatya'yı konuk edecek, deplasmanda İ.H. Konyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Öldü denilen Tosuncuk Mehmet Aydın bakın nerede bulundu
Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği Kadir İnanır'dan yanıt
Dolarda gergin bekleyiş! Piyasalar Merkez Bankası'nın hamlesine kitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak! 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor' iddiası
MİT Başkanı Hakan Fidan Suriye istihbaratının başı ile yüz yüze görüştü
Miçotakis yine küstahlaştı! Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Sıla evlendi eşi ünlü şef Hazer Amani kimdir yaşı kaç?
Fox News, Süleymani'nin ölüm görüntülerini yayımladı! ABD karadan da takip ediyormuş
Yunus Akgün'e talip çıktı! Bonservisini de istiyor
Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi
İSKİ açıkladı! İstanbul’da 18 saatlik su kesintisi
Hazer Amani kaç yaşında aslen nereli ilk eşi kimdir?
Yorumlar