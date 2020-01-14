SON DAKİKA
Gözlerin çevrildiği Libya'da önemli gelişme! Darbeci Hafter ateşkes anlaşması kararını açıkladı! 1 günlük süre istemişti Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA
ADV Mazluma Çatı Olalım

Öldü denilen Tosuncuk Mehmet Aydın bakın nerede bulundu

Çiftlik Bank adı altında binlerce insanı dolandırarak milyonlarca lirayla ortadan kaybolan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Ukrayna'da intihar ettiği yalanı basına servis edilmişti. Tosuncuk Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu belirlendi.

Peşine düşenlerden kurtulmak için böyle bir yalanı servis ettiren Mehmet Aydın, Çiftlik Bank mağdurlarının tuttuğu özel dedektifler tarafından bulundu. Brezilya'da olduğu belirlenen Tosuncuk'un, zaman zaman Paraguay ve Uruguay'a geçiş yaptığı da belirlendi.

Birkaç yıldır tüm Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık vakasının merkezinde bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'den kaçarak Uruguay'a gittikten sonra gözlerden kaybolmuştu.

Hakkında Interpol aracılığı ile arama bülteni çıkarılmıştı

Tosuncuk lakaplı Aydın, bindiği lüks arabalar, yatlar ve evler ile sık sık tartışma konusu olurken hakkında Interpol aracılığı ile arama bülteni çıkarılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aksaray'da evden kaçan maymun girdiği ahırda yakalandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği Kadir İnanır'dan yanıt
Dolarda gergin bekleyiş! Piyasalar Merkez Bankası'nın hamlesine kitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak! 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor' iddiası
MİT Başkanı Hakan Fidan Suriye istihbaratının başı ile yüz yüze görüştü
Miçotakis yine küstahlaştı! Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz
176 askere yakalama kararı FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
ÖNCEKİ HABERLER
Yunus Akgün'e talip çıktı! Bonservisini de istiyor
Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi
İSKİ açıkladı! İstanbul’da 18 saatlik su kesintisi
Başkentte 6 milyon 550 bin bandrolsüz "makaron" ele geçirildi
İran'dan yeni tehdit! Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız
Teşekkür puanı 2020 kaç puanlar Teşekkür Belgesi alınır MEB
Yorumlar