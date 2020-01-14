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Fox News Süleymani'nin ölüm görüntülerini yayımladı! ABD karadan da takip ediyormuş

Fox News, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm görüntülerini yayımladı. Süleymani'yi taşıyan konvoyu vurulduğu sırada bir ABD özel harekât ekibinin takip ettiği ortaya çıktı.

Özel harekât mensuplarının konvoyu bir SİHA'nın vurmasının ardından kalıntıların resimlerini çektiği ortaya çıktı.

"Bomba hasar ölçümü" prosedürü

Fox News'un ulaştığı bilgiler ve görüntülere göre ABD özel harekât mensupları Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan çıkan konvoyu yaklaşık iki kilometre uzaktan takip ediyordu. ABD SİHA'sı konvoyu vurup Süleymani'yi ve diğer dokuz kişiyi öldürdükten sonra ekip "bomba hasar ölçümü" denen prosedürü uygulamak için konvoyun kalıntılarına gitti.

Olay yerinin fotoğraflarını çektiler

Özel harekât mensupları cesetlerden birinin Süleyman'ye ait olduğunu doğrulayıp, doğru konvoyun haber alındığını bildirdi ve olay yerinin fotoğraflarını çekti.

Görüntülere bir hükûmet kaynağından ulaştığını belirten Fox News, bazı görüntülerde kopmuş uzuvlar ve kanlı cesetler göründüğü için fotoğrafların bulanıklaştırıldığını bildirdi.

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