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Matthijs de Ligt'ten Merih Demiral’a büyük ayıp!

Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı yayınlamayan takım arkadaşı Matthijs de Ligt, bu da yetmezmiş gibi Bonucci ile Roma maçında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada, Juve'yi 3. dakikada öne geçiren ve 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın durumu belli oldu. 21 yaşındaki milli futbolcunun çekilen MR sonucunda sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.

EURO 2020'ye yetişmesi zor
Çekilen MR sonucunda Merih Demiral'ın sezonu kapattığı öğrenilirken, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na yetişmesinin de zor olduğu ifade edildi.

"Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere"
Merih, dün sosyal medyadan sakatlığı sonrası ilk açıklamayı yaptı. Destek verenlere teşekkür eden milli stoper, EURO 2020'ye yetişeceğini belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.


Merih Demiral'a büyük ayıp
Spor camiasından birçok kulüp ve futbolcu Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı yayınlarken kulübeye mahkum ettiği Hollandalı futbolcu Matthijs de Ligt'ten sürpriz bir paylaşım geldi. Merih için geçmiş olsun mesajı yayınlamayan takım arkadaşı Matthijs de Ligt, bu da yetmezmiş gibi Bonucci ile Roma maçında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Hollandalı futbolcunun bu paylaşımı büyük tepki çekti.



“Çabuk iyileş kardeşim”
Merih Demiral’ın milli takımdan arkadaşlarının yanı sıra Juventus’ta beraber forma giydiği Cristiano Ronaldo da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, “Çabuk iyileş kardeşim” notunu yazdı.



“Gelecekteki zorluklar için seni bekliyoruz”
Öte yandan Milli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Inter de bir mesaj yayımladı. Inter mesajında, “Gelecekteki zorluklar için seni bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.


Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı
Demiral’ın şanssız sakatlığı sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp ve spor camiasından isimler geçmiş olsun mesajı yazdı.
Merih Demiral, Twitter’da da Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı.

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