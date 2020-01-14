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Manchester United Bruno Fernandes için masaya oturdu

Premier Lig'de 5. sırada yer alan Manchester United, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile Bruno Fernandes'in transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Sporting, 25 yaşındaki orta saha için 60 milyon Pound istedi.

Premier Lig'de 5. sırada yer alan Manchester United, orta sahaya takviye için görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Manchester United'ın, Portekiz'in Sporting Lizbon takımında oynayan Bruno Fernandes'i almak için masaya oturduğu iddia edildi. Manchester United, Paul Pogba'nın bileğinden ameliyat olması ve Scott McTominay'ın da dizinden sakatlık yaşaması yüzünden oyuncu arayışlarını sürdürürken, Sporting'in Fernandes için 60 milyon Pound'luk bir fatura çıkardığı kaydedildi.

Skoy Sports televizyonu ise Marcos Rojo'nun bu transferde takasta kullanılabileceğini duyurdu. Sporting'in Cumartesi günü Setubal'ı 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Fernandes'in gitmesine de takım, kesin gözüyle bakıyor. Kulüp teknik direktörü Silas oyuncusunun 17 Ocak'ta Benfica ile oynanacak maçta kadroya alınıp alınmayacağından emin olmadığını açıkladı.

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