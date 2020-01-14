Hazer Amani kaç yaşında aslen nereli ilk eşi kimdir?

Şarkıcı Sıla ile ünlü şef Hazer Amani dün akşam evlendi. Aile arasında kıyılan nikaha ünlü isimlerde eşlik etti. Peki, Sıla ile aşkları ortaya çıktığında evli olan Hazer Ameni'nin ilk eşi Deniz Mumcuoğlu kimdi?

Sevilen şarkıcı Sıla Genceoğlu ile Hazer Ameni dün akşam Sıla'nın evinde sade bir nikah töreni ile evlendi. Düğüne çiftin en yakınları davet edildi. Şarkılar söyleyip dans eden çiçeği burnunda çiftin düğün pozları da sosyal medyada çok konuşuldu.

Sıla ile ünlü şef Hazer Ameni'nin aşkını ortaya çıkaran bu kare olmuştu. Geçen sene sabaha karşı bir araba el ele uyurken yakalan çift, her ne kadar aşk iddialarını yalanlasa da magazin basını bu olayı günlerce konuşmuştu. Fotoğrafta en dikkat çeken detay ise Hazer Amani'nin alyansı olmuştu.

Hazer Amani, Sıla ile bir proje için bir araya geldik, yemek yedik ve onu evine bıraktım açıklaması yapsa da kimse inanmadı ikilinin Sıla'nın evine girerken pozları yayıldı. Sıla ile aşk yaşarken Deniz Mumcuoğlu ile evli olan o dönem Hazer Amani'ye tepkileri çeken isim olmuştu.

Peki yaklaşık 1 yıldır Sıla ile birlikte olan ve ani bir evlilik kararı ile nikah masasına oturan Hazer Amani'nin ilk eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir, ne zaman evlenlediler ve çocukları oldu mu?

Türkiye'nin Masterchef yarışması ile tanıdığı ünlü Şefi Hazer Amani, 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlendi.

Sık sık eşi Deniz Mumcuoğlu ile aşk pozlarını instagram hesabından paylaşan Hazer Amani, eşine olan aşkını her fırsatta dile getiriyordu.

5 yıl evli kalan çift evliliklerinin son aylarında boşanma kararı aldıklarını açıklamamıştı. Sıla ile yakalandığında Hazer Amani eşi Deniz Mumcuoğlu ile evlerini ayırdıklarını ve boşanmak için mahkemeye başvurduklarını açıklamışlardı.

Hazer Amani'nin ilk eşi ile Sıla'nın daha önce tanıştığı iddia edilse de Deniz Mumcuoğlu ile şarkıcı Sıla'nın hiç bir araya gelmediği ortaya çıktı.

Dün akşam ise Sıla ile Hazer Ameni nikah defterine imzayı attı. Magazin kulislerinde dolaşan yeni iddiaya göre 39 yaşında olan Sıla, 40 yaşına gelmeden anne olmak istiyor.

Sıla'nın 1.5 aylık hamile olduğunu ve bu yüzden nikahı erken tarihe çektiği de magazin basınında konuşulan iddialar arasında...

Peki Hazer Amani kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hakkında merak edilenler...

Anne tarafından Türk, baba tarafından ise İran Reştli olan Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara kolejinin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Erken yaşlardan itibaren mutfakla iç içe olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj süresi ardından 4 yıl baş aşçı olarak görev aldı. Yusuf Köksal ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve buradaki kariyerine adım attı.

Hazer Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Ardından dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.

Çeşitli yemek programlarına konuk olarak katılan ve kendi de çeşitli programlar yapan Hazer Amani, asıl tanınırlığını MasterChef isimli yemek yarışmasıyla yakaladı. Burada Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri koltuğunda oturdu.